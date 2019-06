Joe Lynn Turner bjuder på blandad kompott

Det hänger på sången när sångaren Joe Lynn Turner går upp på Sweden stage sent på onsdagskvällen.

Den gamle Rainbow-sångaren Joe Lynn Turner var ett av dragplåstren under Sweden rock festivals första dag. Tanken från början var att han skulle varit med redan i fjol men den spelningen fick ställas in. Var det då värt att vänta ett helt år? Turner, som haft flyktiga inhopp i såväl Deep purple som Yngwie Malmsteens band har ju trots allt en hel del russin att välja på ur sin låtlistekaka.

Efter det obligatoriska introt, ”Somewhere over the rainbow”, förstås, kraxar han sig igenom ”Death alley driver” och ”Power” innan inspirationen slutligen infinner sig i ”Street of dreams”. I ”Deja vu” är kraxandet tillbaka. Så där fortsätter det, ”King of dreams” maler pliktskyldigt på, ”Jelous lover” känns riktigt kul och i ”Rising force” får gitarristen Karl Cochran briljera.

Såväl trumsolo som bassolo hålls föredömligt kort och i ”Long live rock 'n' roll”, tillägnad Ronnie James Dio, blir det till och med allsång. Nu är bara frågan om Ritchie Blackmores Rainbow gör detta bättre på lördag?

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson

Foto: Mattias Mattisson