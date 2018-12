Joel Petersson: ”Låt mig säga något kort om kort och paket”

Foto: Claudio Bresciani / TT

Tro det eller ej, men nu är vi redan inne i december månad – och har så varit ända sedan i lördags. Känslan är att den här hösten har varit väldigt kort och gått ruskigt fort.

Och om hösten är kort så är december ännu kortare. Det är bara att kolla i kalendern så ser man snabbt och enkelt att så faktiskt är fallet. Inga fake news och egna sanningar här inte, bara en sanning lika hård som det hårdaste paket på själva julafton.

Tjoff, så sitter man plötsligt där på den 24:e och undrar hur det gick till. La jag in tillräckligt med sill eller kommer gammelmormor att bli utan, och i protest lämna bordet innan Kalle Anka och ta färdtjänst tillbaka till äldreboendet? Vad kommer bättre hälften att säga om klappen som panikinköptes dagen innan och slogs in i grovsoprummet under nattens sena timma? Och kom alla kort och paket fram i år som de skulle?

För det är mycket som ska hinnas med vid den här tiden på året. Efter att pliktskyldigt ha kastat upp en ljusstake och en pappstjärna i fönstret inför första advent så är julkorten först ut – denna ständiga källa till dåligt samvete. Ända sedan december i fjol har man gått och funderat på hur man ska göra med denna korrespondens och försökt blicka in i kristallkulan.

För saken är ju som sådan att man enligt § 3 i Lagen om god sed och korrekt uppförande i högtidstider måste skicka ett julkort till var och en som har skickat ett till en själv. Problemet är att det vet man inte riktigt förrän kortet har kommit – eller inte kommit – på posten, och då är det ofta för sent. Det är något av julens moment 22 kan man säga. Och riktigt säker kan man aldrig vara, för det kan ju vara så att moster Agda i Flen har skickat ett julkort trots allt men att det har kommit bort på vägen.

För det händer ju någon gång då och då att post och försändelser inte riktigt kommer fram som de ska. Och vid den här tiden på året, med såväl Black friday-impulsköp som obligatoriska julklappar som skickas fram och tillbaka i landet, så ökar minst sagt risken att något ska gå fel, och att en försändelse blir liggande på en hylla i Alvesta.

Att det inte längre går att säga ”Så säkert som ett brev på posten”, det har till och med Postnord insett och fått förhålla sig till. I en film som visas nu inför jul jämför företaget sig med en viss skäggig farbror från Nordpolen som har ansvar för paketleveranserna och konstaterar att det inte är så lätt alla gånger när det blir mycket att göra. Om det är ett fall av självinsikt eller ett försök att dämpa massornas vrede kan vi låta vara osagt.