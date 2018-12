Johan Svensson: ”Nej, detta är inte KHK:s privata gym”

Foto: Mattias Mattisson

Framtiden för hälsoanläggningen Blekinge Health Arena har varit en het potatis denna veckan.

Den stora knäckfrågan är om det är kommunens uppdrag att pumpa in pengar i verksamheten.

När man säger orden ”Blekinge Health Arena” - så översätter många det till:

”Aha - det är där spelarna i Karlskrona HK gymmar”.

Och det är inte konstigt att många förknippar Blekinge Health Arena med Karlskrona HK – eftersom de nyttjar anläggningen i princip varje dag.

Men stopp här.

Testlabbet eller hälsoanläggningen som man kan kalla verksamheten är så mycket mer än Miro Zalars hyllade fysträning för A-lagspelarna i KHK som fått spridning i riksmedia.

I anläggningen drömmer varje dag barn och skolelever om att nå de där stora rubrikerna och bli världsmästare i sin idrott.

Under 2017 hade Blekinge Health Arena runt 45 000 besökare, varav 25 000 är under 20 år. Anläggningen nyttjas också av kommunanställda som behöver hjälp med sin träning och Blekinge IF driver hyllade integrationsprojekt som fått eko över hela landet.

Något som idrottsministern Gabriel Wikström (S) hyllade under sitt besök i Karlskrona 2016.

Listan kan göras lång och vi kan ganska snabbt komma överens om att detta inte är KHK:s privata gym.

Karlskrona kommun har gett bidrag till verksamheten på en miljon kronor varje år – men under 2019 blir det inga pengar.

Beslutet har fått Blekinge IF att se rött och i oktober 2018 sa de upp hyresavtalet för lokalen – eftersom det är svårt att driva runt anläggningen utan bidrag.

Många har använt Karlskrona kommun som en boxboll i frågan och de tycker nog själva att de fått för mycket ”skit”.

För är det verkligen kommunens kärnuppdrag att stoppa in en miljon kronor till en hälsoanläggning?

Kampen om de kommunala stålarna är tuff med flera nämnden som går minus och en demografi som kräver stora investeringar framöver.

Vad har Blekinge IF för ansvar?

För många kan det upplevas att kommunen bestämt sig för att dra in bidraget under eftermiddagsfikat i röda stugan.

Så är det inte.

2015 fattade kommunfullmäktige i Karlskrona beslut att det kommunala bidraget till verksamheten ska vara helt avvecklat under 2018.

Blekinge IF har känt till spelets regler i tre år och denna situationen kan inte kommit som någon större överraskning.

Har förbundet ansträngt sig för att få ekonomisk bäring i verksamheten eller har de suttit tillbakalutade och väntat på att kommunen ska öppna plånboken.

Patric Nilsson, distriktsidrottschef på Blekinge IF var tydlig på måndagens presskonferens med att de har försökt hitta lösningar.

Sen kan man ställa sig frågan om hur mycket pengar en miljon kronor är för kommunen när kvittot är att få folk i rörelse och får barn att nå sina drömmar.

Men vem vet.

Politikerna i röda stugan kanske skickar jultomten till Rosenholm?

Eller så tycker man att Blekinge Health Arena har fått för mycket pengar genom åren.

Enligt en granskning som SVT Nyheter Blekinge gjorde 2015 har närmare 25 miljoner skattekronor pumpats in av olika bidrag.