Jonas Gardells succéshow till Blekinge

Foto: Mats Bäcker

Åker på turné på egen hand.

Om ungefär ett år kommer komikern och författaren Jonas Gardell till Blekinge.

Det är uppsättningen The Queen Of Fucking Everything som nu åker på turné som soloföreställning. Tidigare har man spelat en hel säsong i Stockholm och en hel säsong i Göteborg.

Nu får resten av landet njuta av showen som kommer till Karlskrona konserthusteater söndagen den 29 november nästa år.

Totalt handlar det om 28 spelorter med premiär i Karlstad den 6 mars 2020.

– Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk, säger Jonas Gardell i ett pressmeddelande.

– Det blir inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad man får är drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!

Turnéplan 2020:

Fredag 6 mars Karlstad Scalateatern

Lördag 7 mars Örebro Konserthus

Torsdag 12 mars Täby Tibble teatern

Lördag 14 mars Märsta Kulturum

Lördag 21 mars Uppsala UKK

Fredag 3 april Västerås Konserthuset

Lördag 4 april Gävle Teater

Fredag 17 april Norrtälje Roslagskolans Aula

Lördag 18 april Mariehamn Alandica

Lördag 3 oktober Luleå Kulturens Hus

Söndag 4 oktober Piteå Acusticum

Fredag 9 oktober Malmö Live

Fredag 16 oktober Uddevalla Östraboteatern

Lördag 17 oktober Vara Konserthus

Fredag 30 oktober Norrköping Louis de Geer

Lördag 31 oktober Jönköping Spira

Lördag 7 november Wisby Strand

Onsdag 11 november Hässleholm Kulturhuset

Torsdag 12 november Lund Stadsteatern

Fredag 13 november Ängelholm Jarl Kulle scenen

Lördag 14 november Halmstad Teatern

Torsdag 19 november Eskilstuna Teater

Fredag 20 november Södertälje Estrad

Fredag 27 november Kalmar Kalmarsalen

Lördag 28 november Växjö Konserthuset

Söndag 29 november Karlskrona Konserthuset

Lördag 5 december Nyköping Culturum

Fredag 11 december Sundsvall Tonhallen

Lördag 12 december Umeå Aula Nordica