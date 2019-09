Arne Weise död - blev 89 år

Foto: NORA LOREK / TT

Tv-legendaren Arne Weise har gått bort vid 89 års ålder.

Det meddelar sonen Andreas Weise på Instagram.

"Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er – hans publik", skriver Andreas Weise.

Arne Weise föddes i Malmö 1930. Han började arbeta på Sveriges Radio 1952 och började 1963 vid ungdomsavdelningen på SVT. 1982 blev han chef för naturprogrammen i SVT1, som då hette TV1.

Mellan 1972 och 2002 var han återkommande julvärd i SVT1. Hans julvärdskap var en uppskattad tradition, men när han första gången tog plats i rutan på julafton 1972 gjorde han det motvilligt, efter protester om sin egen familjs grusade julefrid.

Det var med väldigt tunga steg jag gick dit – och sedan har det blivit så enormt positiva reaktioner, berättade han för TT inför sin allra sista jul i SVT-rutan, 2002.