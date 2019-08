Foto: Johan Svensson

Onsdagsmorgonen bjöd på långa köer in på Österleden in mot Karlskrona där ett asfalteringsjobb på Östra Hamngatan, från Skeppsbrokajen vid Länsstyrelsen i gästhamnen till Aspöfärjan just nu pågår.

Just nu är det stora trafikstörningar på stora leden men även inne i stan då vakter reglerar trafiken.

Man lägger även asfalt på första delen av Drottninggatan under dagen.