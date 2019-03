Just nu: Tågstopp – polis tillkallas efter folk på spåren

Krösatåget från Emmaboda till Karlskrona står just nu still vid 9.15-tiden in mot Bergåsa station - detta efter att man tvingats bromsa kraftigt då tre personer ska ha rört sig på spåren.

En polispatrull har nu kommit till platsen – och de tre som setts kring spårområdet ska fortfarande vara kvar.

– Det är tydligen är det inte första gången det händer utan det är ett återkommande problem med att folk genar över spårområdet, säger en av Sydöstrans reportrar som befinner sig ombord på tåget.

Texten uppdateras.