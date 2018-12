Kapellet flyttar in i industri

Foto: Andreas Blomlöf

Under fredagen hölls de två första föreställningarna av Stilla Nätters Kapell i en massiv industrilokal på Nättraby bruk. Från första stund stod det klart att årets show skulle bli något i särklass.

Över åren har Stilla Nätters Kapell hållits i en rad olika lokaler, från kyrkor till lador, Karlskrona konserthusteater till nattklubbsscenen Circo. Men årets miljö är olik alla andra. En 1000 kvadratmeter stor industrilokal på Nättraby bruk har byggts om till konsertarena.

Vid första anblicken är lokalen ganska oansenlig. Stor och grå, med betonggolv och högt i tak. Men när ljuset slocknar uppstår något magiskt. Väggen bakom scenen har gjorts om till en jättelik bildskärm där en ljus- och bildshow spelas upp. Genom den får vi följa en landsväg i vinterskrud och sjunger sånger vid foten av ett berg.

– Jag tror aldrig något liknande har kunnat upplevas i Blekinge, säger Leo Åkesson på Paraply produktion, som håller i ljusshowen.

För vissa i publiken är industrimiljön rent av nostalgisk. Till exempel den 75-årige Nättrabybon Bengt Roos.

– Här jobbade jag i 45 år. Jag skötte ångcentralen, och just i denna lokalen där vi sitter nu stod en jättelik pappersmaskin, berättar han.

Foto: Andreas Blomlöf

Hur känns det att komma tillbaka hit när lokalen ser ut såhär i stället?

– Jodå, det går bra nu med. Det är bättre att ha det så här i stället för att det är nedlagt.

Var det därför du ville komma hit i kväll? För att du har jobbat här tidigare?

– Ja, sen bor jag ju här i Nättraby, så det var nära och bra att ta sig hit.

Som vanligt bjuder bandet på vacker sång och musik. Bland låtarna finns klassiker som Tom Waits Jockey Full of Bourbon och The Tallest Man On Earth.

De 2000 biljetter som släpptes för årets fyra föreställningar sålde slut inom loppet av några timmar. På scenen står som vanligt kapellmästaren Oskar Appelqvist tillsammans med Anders Svensson, Johan Ådahl, Sara Jefta, Johan Glössner, Malin Törnquist, Adam Grahn och Lovisa Birgersson. De får även sällskap av saxofonisten Sven Andersson och Wildiesångaren Anders Thorén.

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf

Foto: Andreas Blomlöf