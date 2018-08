Klass 1 varning för regn i Blekinge

Foto: Johan Nilsson/TT

SMHI har utfärdat en klass 1 varning för stora regnmängder i Blekinge fram till fredag förmiddag.

– I västra Blekinge kan det komma upp emot 50 millimeter regn, säger Erik Rindeskär, meteorolog på Foreca.

Det är ett lågtryck som redan har dragit in över Skåne som orsakar regnovädret. Ovädret drar in västerifrån över Blekinge på torsdagseftermiddagen men beräknas bli värst under natten till fredag. Allra värst väntas det bli i västra Blekinge.

– Det beräknas tillta i intensitet och i västra Blekinge kan det komma upp till 50 millimeter regn. I östra Blekinge runt 30-40 millimeter regn, säger Erik Rindeskär.

SMHI varnar därför för översvämmade källare och överfyllda dagvattenledningar.

Regnovädret väntas lugna ner sig under fredagsförmiddagen och på fredagen blir det bara enstaka skurar. Till helgen har regnovädret helt dragit över och det blir uppehåll och mulet väder.

På söndag höjs även temperaturerna till 20-22 grader, temperaturer som håller sig kvar under större delen av nästa vecka.

– Det blir en återkomst av värme med temperaturer runt 20 grader. Det blir varierad molnighet där även solen tittar fram, säger Erik Rindeskär.