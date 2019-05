Tog sig in via balkongen och stal vin och sprit

En familj boende på Kungsmarksvägen i Karlskrona kom i lördags eftermiddag hem till sin bostad efter en tids resa och kunde konstatera att de haft påhälsning av en eller flera inbrottstjuvar.

Någon ska ha tagit sig in i lägenheten via balkongen, vilken man nått via en byggnadsställning på utsidan av huset. Väl inne i lägenhet har man kommit över en större mängd vin och sprit.

– Det är ett stort spann rörande när brottet har skett, eftersom familjen har varit bortrest i två veckor, säger Peter Andersson, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Karlskrona.

En brottsplatsundersökning ska nu genomföras i lägenheten.