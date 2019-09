Knuffades och blev av med väska

En man blev under lördagskvällen knuffad och bestulen på sin väska. Väskan ska ha innehållit en medelsumma kontanter.

Under lördagskvällen kom en anmälan om personrån till polisen i Karlskrona. Rånet skulle ha skett mellan åtta och nio under kvällen vid Kungsmarksvägen. Mannen ska ha blivit omkull knuffad och sedan blivit bestulen på sin väska om ska ha innehållit en okänd summa kontanter. Förövaren ska ha varit en ung man i svart jacka. Polisen är intresserade av att få in iakttagelser av allmänheten från Kungsmarksvägen för tiden av brottet.