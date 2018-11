Någon okänd har tagit sig in i en ladugård i Jämjötrakten, och där öppnat dörrar som lett till att korna, sexton mjölkkor, kunnat ta sig ut från ladugården, men under så pass oordnade och osäkra former att åtminstone en av korna hamnade i en livshotande situation, och skadades.

Det hela är nu polisanmält som såväl ett olaga intrång som ett ofredande, men det finns i nuläget ingen misstänkt.