Kommunen vill ha hjälp – planer på 80 nya bostäder

Foto: Mattias Mattisson

Karlskrona kommun ska göra om detaljplanen för Nättraby centrum som ska öppna upp för nya bostäder.

Under sommaren kommer kommunen finnas på plats i byn för att ta hjälp av medborgarna.

Som Sydöstran berättade i början av mars vill fastighetsägaren till ICA–butiken i Nättraby centrum vill bygga ett flerbostadshus i 3-5 våningar ovanpå befintlig butik.

Planen är att det ska bli nya hyresbostäder.

För att byggplanerna ska bli möjliga måste Karlskrona kommun göra en ny detaljplan för området.

Projektet skulle totalt innebära cirka 80 nya bostäder.

Under arbetet med den nya detaljplanen vill kommunen ha hjälp av invånarna i Nättraby. Under fyra dagar i juni finns de på plats vid Nättraby centrum för att samla in idéer.

”Karlskrona kommun kommer tillsammans med arkitekter, stadsplanerare och fastighetsägare sammanställa förslagen som kommer in och en vision formas sedan för det nya området. Visionen kommer att användas som ett underlag för samrådet av detaljplanen som kommer att tas fram under hösten.”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.