Körsång och vårtal signerat Lisa Syrén på Valborg

Foto: Maths Olsson

Valborgsmässoafton betyder vårkonsert med Sandgrenska manskören på Stortorget i Karlskrona.

I år gästas de av kända radioprofilen Lisa Syrén som vårtalare.

Sandgrenska manskören i Karlskrona bjuder in till traditionsenlig vårkonsert på Stortorget i Karlskrona på Valborgsmässoaftons kväll.

Förutom vårsånger bjuds det på vårtal av radioprogramledaren Lisa Syrén från ”Ring så spelar vi”.

Under vårkonserten ska kören även dela ut de 9000 kronor som samlades in från publiken under körens ”Våryra”. I år delas de insamlade pengarna ut till Fredrikskyrkans Gosskör och Herrkör.

Genom åren har Sandgrenska Manskören samlat in hela 185 000 kronor till olika föreningar i Karlskrona och även till andra verksamheter.