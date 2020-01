Kraftigt regnoväder drabbar Blekinge

Foto: andreas blomlöf

I dagarna väntas flera regnoväder till Blekinge.

Under torsdagskvällen drog ett regn in över Blekinge som förväntas ge 10 till 15 millimeter, berättar Lasse Rydqvist meteorolog på Storm Geo. Ett ännu kraftigare regnoväder är beräknat till fredag förmiddag, då med upp emot 30 millimeters nederbörd. Även helgen ser ut att bjuda på en del regn.

– Under större delen av lördagen ser det ut att bli uppehåll, men under lördagsnatten förväntas ett nytt regnområde att dra in över Blekinge, säger Lasse Rydqvist.