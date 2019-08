Kritik mot hundbad – ”Behöver hundar en sandstrand?”

Foto: Andreas Blomlöf

Karlskrona kommun ska anlägga en hundbadplats på norra Långö.

Nu har flera personer hört av sig till kommunen och är kritiska mot planerna.

”Den bästa badplatsen som finns för små barn på Långö är den ni vill göra om till ett hundbad, vid den badplatsen kan vi får skugga till våra barn och de är inte riktigt lika enkelt vid den större badplatsen.”, skriver en person i ett klagomål till kommunen.

Som Sydöstran berättade i tisdags ska Karlskrona kommun skapa en hundbadplats på norra Långö som kan öppna om två veckor.

Hundägare har under en längre tid efterfrågat en officiell hundbadplats i Karlskrona och under de senaste veckorna har kommunen fått in flera klagomål som rör badande hundar på kommunala badplatser.

Men nu har nya klagomål kommit in där badgäster är kritiska mot att kommunen ska göra ett hundbad på norra Långö.

”Behöver hundar sandstrand? De kan ju simma? Om man måste göra hundbadplats på Långö föreslår jag att man gör den vi den bryggan som blåste bort, där är ju inga nu för tiden.”, skriver en annan person.

I de lokal ordningsföreskrifterna står det att hundar som är kopplade får bada på de kommunala badplatserna.

Som Sydöstran berättade i går lyfte kommunalrådet Magnus Larsson (C) frågan att revidera ordningsföreskrifterna och göra justeringar som förbjuder hundar på vissa badplatser i kommunen.

Moderaternas vice gruppledare Carl-Göran Svensson håller med.

– Att små barn och hundar ska dela badplats är inte optimalt, säger han.

– Vi har omoderna ordningsföreskrifter och senast vi gjorde förändringar var 2009. Den styrande minoriteten måste ta tag i detta, säger Carl-Göran Svensson.