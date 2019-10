Kritiserad kyrkoherde flyttar till Tyskland

Foto: Mattias Mattisson

Pamela Garpefors har fått nytt jobb som kyrkoherde i Berlin.

Det har under en tid varit stökigt inom Karlskrona-Aspö pastorat med personalflykt, missnöje med kyrkans ledning och försämrad ekonomi. Relationen mellan kyrkoherden Pamela Garpefors och stadsförsamlingens kanslichef Per Gustafsson upplevdes som ett stort problem och i slutet av september rapporterade SVT nyheter Blekinge att Per Gustafsson köptes ut för 1,5 miljoner kronor.

Nu skriver SVT nyheter Blekinge också att Pamela Garpefors lämnar församlingen för ett nytt jobb som kyrkoherde i Berlin under tre månader. Uppdraget kan sedan förlängas ytterligare fyra månader.

Den tillförordnade kyrkoherden Eva-Karin Lindgren blir kvar på tjänsten.

– Jag tror att det blir en bra lösning för Pamela och en bra lösning för församlingen. Det blir en nystart för henne och för personalen, en tydlig signal om att jag nu fortsätter det arbete som vi har påbörjat för att förbättra arbetsmiljön och stärka ekonomin, säger Eva-Karin Lindgren till SVT nyheter Blekinge.