Kulturarvet i Blekinge visas upp i helgen

Foto: Mattias Mattisson

Är du mätt på valet och allt vad politik heter? Ingen fara, det händer annat i helgen också. Kulturarvsdagarna i Blekinge erbjuder flera arrangemang för den som är nyfiken på det gemensamma kulturarvet.

Kulturarvsdagen fyller i år 30 år och omfattar fler än 350 lokala arrangemang runt om i landet – och det händer mycket även i Blekinge.

Under fredagen, lördagen och söndagen arrangerar flera hembygdsföreningar, museer, stiftelser och andra organisationer evenemang och aktiviteter för att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Under etiketten ”Mycket verkstad i Blekinge” äger flera arrangemang rum under Kulturarvsdagen.

Här är helgens alla arrangemang: