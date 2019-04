Räddningstjänsten larmades vid elvatiden till en brand i terrängen i Fur – men det visade sig handla om en kontrollerad eldning.

Larmet om branden kom in via SOS vid 11-tiden under måndagsförmiddagen.

Enligt larmet brann det i en trädgård nära järnvägsspåret i Fur, men, det visade sig vara en kontrollerad eldning, uppger Räddningstjänsten Östra Blekinge.