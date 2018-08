Leksaksaffär lägger ner

BR stänger igen sin leksaksbutik i affärsgallerian Kronan i Karlskrona – om bara drygt en vecka.

Nu meddelar den danska butikskedjan BR, som säljer leksaker, att man lägger ner sin butik i centrala Karlskrona i affärsgallerian Kronan. Något som Blekinge läns tidning var först med att berätta.

Den sista öppningsdagen är nästa lördag, den 25 augusti.

Närmaste fysiska BR-butik för blekingarna framöver kommer nu att vara i Kristianstad, Kalmar och Växjö.

BR grundades 1963, och hade ifjol cirka 250 butiker i norra Europa, varav 60 i Sverige.

– På BR älskar vi att sälja leksaker och andra produkter till barn och vi skulle vilja göra det i så många städer i Sverige som möjligt, men tyvärr har efterfrågan på leksaker i Karlskrona under en tid varit mindre än vad vi hoppats på och därför har vi varit tvungna att ta det svåra beslutet att stänga butiken här, säger

I managed to get a hold of my Swedish colleague Jonas, who is the regional manager of our BR store in Karlskrona. Jonas told me that:

At BR we love to sell toys and other products for children, and we would like to do so in as many cities in Sweden as at all possible.

Unfortunately, the request for toys has for some time been lower in Karlskrona than we could have hoped for, and therefore we have had to make the difficult decision to close our store here.

The store will have its last opening day on August 31st. After this day the BR stores closest to Karlskrona will be our store in Kristianstad. We will also have a store in C4, when that opens and of course BR’s webshop is ready for a visit 24-7.

At the moment, we have five colleagues working in our store in Karlskrona. We have offered them all jobs in our store in Kristianstad, when the Karlskrona store sadly has to close, and right now one of our colleagues has chosen to accept.

We would like to take this opportunity to thank all our customers for the time we have had in Karlskrona – we have had a great time helping children here explore the world of toys.