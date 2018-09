Leo från Aspö ute ur Idol

Foto: Mattias Mattisson

På måndagen tog Idolresan slut för Leo Fransson från Karlskrona. Men musikdrömmarna har han inte släppt.

– Mitt mål är att kunna leva på musiken, säger han.

Idols slutaudition är i full gång och de 115 som lyckats knipa varsin guldbiljett ska nu visa att de har vad som behövs för att bli en riktig artist.

16-årige Leo Fransson från Aspö, utanför Karlskrona, var en av dem som på måndagskvällen fick visa vad han gick för. Tyvärr räckte det inte hela vägen. Leo gick vidare från solosången till gruppmomentet, där han åkte ut.

– Det var inte så kul att behöva lämna, men samtidigt en lättnad eftersom jag var så spänd hela tiden. Det gick inte bra på gruppmomentet, så det kändes självklart på något vis att jag skulle få gå, säger han till Sydöstran.

Trots att han fick lämna programmet på måndagen har Leo Fransson tidigare visat att han kan sjunga. Första gången han stod inför Idoljuryn och sjöng Michael Jacksons ”The way you make me feel” så tog han dem med storm och fick dessutom dra den en gång till.

Leo Fransson har inte gett upp hoppet.

– Jag hoppas på något som heter ”Revanschen” och att kanske kunna komma tillbaka igen, säger han och fortsätter:

– Går det inte denna gången får jag söka igen om några år. Nu vet jag hur det går till och att man måste ge 100 procent.

16-åringen har fortfarande siktet inställt på en musikkarriär i framtiden.

– Mitt mål är att kunna leva på musiken. Jag har aldrig kunnat tänka mig något annat, säger han.