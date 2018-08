Leo från Aspö vidare i kvällens Idol

Foto: Skärmdump TV4

En bleking har redan förärats en Guldbiljett i årets upplaga av Idol, i TV4 – Leo Fransson, 16, från Aspö i Karlskrona.

I kväll var Anders Bagge och de övriga i juryn i Stockholm för att lyssna på alla dem som känt sig kallade att sjunga sig till en Guldbiljett till årets slutaudition, och därmed få chansen att bli nästa års nya stjärnskott på den svenska musikhimlen.

Leo Fransson var alltså en av dem, och han tog juryn med storm. Han sjöng Michael Jacksons The way you make me feel, och fick dessutom dra den en gång till, med dans, till den jublande juryns stora förtjusning. Och för den bedriften går han nu alltså vidare till slutaudition senare i höst.

I programmet förklarade Leo att han fick blodad tand när han framträdde i en skolshow för ett par år sedan, och blev lite av en kändis på skolan. Hans förhoppning nu är att bli vad han drömmer om; en av landets nästa Idoler.

Sydöstran återkommer förstås till Leo och förhoppningsvis också till fler blekingar som dyker upp i Idol lite längre fram.