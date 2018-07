Liberaler kräver enkla jobb för nyanlända

Foto: Mikael Evard

Liberalerna vill att nyanlända snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. Därför vill man införa så kallade serviceassistenter inom vård och omsorg.

– De som har en kompetens ska syssla med det de är utbildade för, och inte något annat, säger Kent Lewén (L).

Han och partikollegan Filip Issal lämnade nyligen in en motion. Där läggs det fram förslag på hur enklare jobb kan skapas och bli ett steg in i arbetslivet, både för nyanlända, men för även svenska medborgare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Liberalerna kräver att nyanlända snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden och var aktiva och arbeta, istället för att passivt gå på bidrag. De menar att det inte är acceptabelt att många människor går utan arbete när det samtidigt finns meningsfulla uppgifter att utföra som inte kräver utbildning.

– Vi kan inte betala ut passiva bidrag till försörjning , utan måste istället få in medel genom aktiva löner, säger Filip Issal.

Han och kollegan Kent Lewén visar befolkningsprognosen för Karlskrona kommun. De närmsta tio åren förväntas antalet äldre personer mellan 80-90 år öka med cirka 40 procent i Karlskrona. Äldreomsorgen i kommunen spås också behöva 300 undersköterskor ytterligare fram till 2025.

Liberalerna menar att ett ökat tryck på vård och omsorg gör det allt viktigare att utbildade undersköterskor får möjlighet att prioritera de arbetsuppgifter de just är utbildade för, och inte behöva syssla med annat.

Tvätt, städning och ledsagning av vårdtagare ses som exempel på uppgifter som kan skötas av det Lewén och Issal kallar serviceassistenter inom kommunal verksamhet.

Dessa arbeten i kombination med språkpraktik ses som en bra introduktion till arbetslivet eller vidare utbildning. Liberalerna föreslår att utbildning till serviceassistenter ska ske inom komvuxutbildningen.