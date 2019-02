Kortfilm från Blekinge gick hem i San Francisco

Foto: Björn Lindberg

Lokalproducerat är inte på tapeten bara när det kommer till mat.

Nu har kortfilmen ”Iris”, skriven och inspelad i Karlskrona, vunnit pris i San Francisco.

En lokalproducerad film har vunnit pris för bästa kortfilm på San Francisco independent film festival i USA. Rysaren ”Iris” är inspelad i Karlskrona och Jämjö av manusförfattaren och regissören Mattias Olsson från Karlskrona.

– Det var ett väldigt starkt startfält, med 60 filmer som tävlade i kortfilmssegmentet där ”Iris” vann, säger han.

Den 25 minuter långa filmen handlar om en kvinna som hittar sin farfars stillbildskamera som visar sig besitta magiska egenskaper.

– Mer än så ska man nog inte avslöja, säger Mattias.

På sitt cv har han sedan tidigare bland annat filmen ”Försvunnen”, även den inspelad i Karlskrona. "Iris” spelades in i hemstaden under fyra sommardagar 2016, men blev inte klar förrän i slutet av förra året.

– Då skickade vi in den till filmfestivalen. Det är extra kul att den var den första vi skickade in till och det är också det första priset vi har vunnit. Härnäst ska ”Iris” tävla på Horrorhound week i Ohio, säger Mattias, som själv var på plats under världspremiären.

– Jag hade sagt till mig själv att jag skulle se den första gången den visades. Folk skrattade på rätt ställen och kippade efter andan när de skulle. Efteråt blev det en frågestund och en massa människor kom fram och berömde ”Iris.” Ofta brukar man få en hint vid avslutningen på festivalen om man kommer att vinna, men jag hörde ingenting.

Mattias hade hunnit åka hem när han fick reda på att han vunnit.

– Jag var ute och åt med mina samproducenter Istudios visuals i fredags. Vid 23-tiden, innan vi skulle gå hem, kollade jag min mejl och såg att filmen hade vunnit. Då beställde jag in en drink för att fira och vi fick skåla lite, säger han.

När kan Karlskronaborna se den?

– Vi planerar absolut att visa den på något sätt, men vi kan inte lägga upp den på nätet än. Då diskvalificerar vi oss från många festivaler.