Lokalt är det nya svarta

Foto: Stina Pettersson

Black Friday har blivit ett startskott för julhandeln. I samband med dagen passar handlarna i år på att lyfta fram vikten av att handla lokalt genom satsningen Local is the new black. Karlskrona är en av 20 städer i Sverige som deltar.

I dag är konkurrensen om kunderna hård, inte minst under Black Friday och julhandeln. För att lyfta den lokala handeln deltar i skrivande stund 20 svenska städer i en kampanj som ska premiera kunderna i stadskärnorna den 29 november. Initiativet kommer ifrån Helsingborg city.

Förhoppningen är att detta ska bli startskottet för ett gemensamt arbete med att sätta fokus på den lokala handeln.

– Black Friday är en dag som finns oavsett hur vi tacklar den. Tidigare har vi samordnat butiker och verksamheter. Det gör vi i år också. Men vi gör en större satsning med Local is the new black, säger Johanna Mazetti, projektledare för Karlskrona city.

I Karlskrona kommer det att finnas erbjudanden i butiker, det blir musik i centrum och på eftermiddagen tänds julbelysningen.

Johanna tycker att det är viktigt att prata om vad näthandeln får för konsekvenser.

– Hur du handlar har konsekvenser både för miljö och ekonomi. Det hoppas jag att vi kan lyfta mer och mer. När det är fri frakt och fri retur är det någon annan som betalar, säger hon.

Hon, Ulf Åberg, fastighetschef och kommersiellt ansvarig på Heimstaden som äger Wachtmeister galleria och Anna Stridsjö, ansvarig för de kommersiella ytorna hos fastighetsägaren Samfast som äger Modehuset kronan, lyfter flera fördelar med att handla lokalt. Bland annat lyfter de mötet och upplevelsen i butiken.

– Vi är sociala varelser som vill träffas och tillhöra ett sammanhang och vara stolta över en stad, säger Ulf.

– Människorna som arbetar i butiken gör butiken. De är varumärket, säger Anna.

Andra fördelar är att du kan prova och få med dig varan direkt, ju fler som handlar desto större lager kan butikerna hålla och det ökar möjligheterna för butikerna. Handlar du lokalt leder det också till fler aktiviteter.

Samtidigt finns det nackdelar med näthandeln. Nyhetssajten Breakit skriver att flera av våra svenska returer tar en omväg tillbaka via bland annat Polen och Estland. Det visade en undersökning som Breakit gjorde med hemliga gps-sändare som visade var paketen från stora e-handelsföretag tog vägen när de skickades tillbaka.