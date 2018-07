Loppis på Tullgården

Foto: Lisen Däldborg

Under lördagen arrangerades en loppmarknad av Lions Karlskrona. Drygt hundra personer tog sig till Tullgården för att fynda.

Lions Karlskrona bjöd in till loppmarknad under lördagen för att samla ihop pengar till olika välgörande ändamål. Loppmarknaden har arrangerats en gång i månaden under sommaren, något som varit populärt bland besökarna.

– Vi har haft gott om folk och full ruljans, säger Klas Svensson, en utav arrangörerna.

Över hundra personer tog sig till Tullgården för att titta på både nytt och gammalt. Kläder, skor, kastruller, smycken och klockor med osäker funktionalitet fyllde borden i klassisk loppisanda. Gåvorna till loppisen har kommit från medlemmarna själva.

Vinsten går till att stötta olika välgörenhetsprojekt som Lions arbetar med. Just nu pågår ett projekt för att stötta barn som föds med harmynt läpp med operationskostnader.

– På vår förra loppmarknad fick vi in över 10 000 kronor, det är väldigt roligt, berättar Kerstin Olofsson.