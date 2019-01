LSS-utredningen: "Jag är förhoppningsfull”

Foto: Gorm , Kallestad

Handikapporganisationen RBU kallar den nya LSS-utredningen ”ett dråpslag mot alla med personlig assistans”. Ida Åkesson, tjänsteman och sakkunnig vid Karlskrona kommun säger istället: ”Jag är förhoppningsfull – jag tror inte att förändringen försämrar något för enskilda personer utan att LSS även fortsättningsvis är en enastående och unik välfärdsreform.”

Ida Åkesson är chef för avdelningen för bistånd, HSL och bemanning vid Karlskrona kommuns funktionsstödsförvaltning. LSS-utredningen som presenterades under torsdagseftermiddagen föreslår bland annat att barn under 16 år inte ska beviljas personlig assistans i nuvarande form utan erbjudas ett nytt stöd via kommunernas försorg. I de fall en anhörig i hushållet jobbar som assistent föreslås också ersättningen bli lägre.

– Som tjänsteman och sakkunnig tycker jag att debatten i media varit onyanserad och orsakat onödig oro hos våra brukare. Kostnadsökningen måste dock stanna av. För att vår unika välfärdsreform, LSS, ska kunna försvaras i framtiden är det absolut nödvändigt att se över reformen och göra de förändringar som behövs. Kostnaderna skenar och det är inte försvarbart i längden att en så liten grupp personer får så mycket resurser. Jag och mina LSS-handläggare ser med spänd förväntan fram emot att ta del av utredningen, säger Ida Åkesson.

Som Sydöstran skrivit i flera artiklar de senaste åren har debatten kring LSS varit hård och bitter, och det pratat mycket om fusk och skenande kostnader. Många som protesterat mot försämringar, hårdare bedömningar och indragna timmar hoppades att utredningen skulle innehålla positiva nyheter. Men så blev det inte, enligt Maria Persdotter, ordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Detta är ett dråpslag mot alla med personlig assistans, framför allt mot barnen. Om kommunerna ska ansvara för alla under 16 år så kommer vi att se 290 olika tolkningar av vad barn med funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna få för stöd.

Ett annat förslag i utredningen är att assistans bara ska beviljas för det som kallas grundläggande behov (äta, duscha, gå på toaletten till exempel) och ytterligare 15 timmar per vecka.

– Jag vet ingen som lever i eget boende med statlig assistans idag som skulle klara sig på det. Även här kommer människor att tvingas in på boenden, säger Maria Persdotter.

– Blir utredningen verklighet kommer vi att få se stora institutioner växa upp i Sverige, sådana vi inte haft på många år. Människor som idag kan leva självständigt i egen bostad och sköta ett jobb kommer att tvingas in där.

Ida Åkesson ser istället många fördelar med förslagen.

– Kommunen ansvarar redan i dag för assistansärenden där de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan. Ansvaret innebär att kommunen fattar beslut om LSS 9:2 (personlig assistans) och att kommunen har hela kostnaden för insatsen. Då föräldraansvaret är stort fram till ca 12 års ålder faller många barnärenden hos kommunen fram till dess föräldraansvaret avtar. Jag tänker därför att kommunen redan ansvarar för många barnärenden och dess kostnad. Utifrån detta så bedömer jag inte att kommunens kostnad för assistans till barn bör öka nämnvärt. Vår förvaltning har i dagsläget ingen vårdnadshavare som valt kommunen som utförare, det är privata assistansanordnare eller föräldrarna som utför assistansen.

Staten föreslås få ta hela ansvaret för den personliga assistansen. I dag är ansvaret, därmed också kostnaden, delat mellan kommun och stat.

Ida Åkesson:

– Det delade huvudmannaskapet är ett stort bekymmer och vi i kommunen välkomnar att staten tar över den personliga assistansen. Vi välkomnar också en lagstadgad bottenplatta om 15 timmar per vecka för så kallade andra personliga behov. Ett mycket bra förslag som bygger på statistik för hur personer utan assistans använder sin fritid/personliga behov. Att bedöma rätten till personliga behov och omfattningen av desamma är det svåraste i en assistansutredning. Det är också här timmarna har tenderat att öka över tid i assistansärenden, säger Ida Åkesson.

