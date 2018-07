Många på krismöte om torkan

På torsdagen var det krismöte i Ronneby. Många bönder dök upp när LRF kallade till temakväll om den extrema torkan. Och mötet ville fokusera mer på lösningar än problem.

– Än så länge finns det hopp. Rent odlingsmässigt: om det kommer 30-50 millimeter regn innan den femte augusti så ordnar det sig. Men har det inte kommit så mycket innan dess har vi katastrofläge, säger Malin Engdahl, regionchef LRF Sydost.

Hon var en av de cirka 150 personer från Blekinge som anmält sig till kvällens möte i restaurangen vid Galtsjön. Det var också exakt så många platser som tilläts i lokalen. Därför hade det arrangören Lantbrukarnas riksförbund i Ronneby fått tacka nej till 25 personer som velat vara med.

Syftet med kvällen var att informera om läget och att diskutera den situation som lantbrukarna står inför.

– Jag ser att de som kommit hit är jättenervösa. Efter denna kväll vet de att de inte är ensamma: alla har det lika jävligt. Och de kan även diskutera olika strategier och lösningar med sina kollegor, sade Malin Engdahl.

Temakvällen inleddes med små föreläsningar inom olika områden som berörde just sommarens torka. Efter detta var det dags för öppen diskussion.

Arne Thörn, ledamot i LRF Ronneby, inledde mötet med några ord.

– För varje dag som går ökar utmaningen. Det är lätt att bli negativ , men vi ska se möjligheterna istället, sade han.

Sedan talade Fredrik Persson från regionstyrelsen LRF Sydost. Han kom in på de statliga krisstöd som utlovats.

– Det enklaste är att sänka dieselskatten. Det når ut till alla och är mest rättvist, sade han.

En upprörd kvinna i publiken frågade varför stöden inte delades nu när de verkligen behövs istället för senare i höst som det är tänkt.

– Det är ju nu vi inte har någon mat till djuren. sade hon.

Den 19 oktober startar utbetalningarna av miljöersättningar och den 7 december för gårdsersättningar.

Fredrik Person förklarade att han inte hade något riktigt svar på det. Även Arne Thörn sköt in att just detta var något som ”retat mig så in i baljan”.

Men då steg Malin Engdahl, regionchef LRF Sydost, upp och sade att hon visste svaret på varför stöden kommer så sent.

– Det beror på en förordning som styr Jordbruksverket och länsstyrelsens åtgärder om hur utbetalningar ska göras. Det är en mängd fältkontroller som måste vara färdiga för att stöden ska kunna betalas ut, sade hon.

– Men LRF sätter jättepress på Jordbruksverket och regeringen för att man ska betala ut stöden tidigare.

Hans Edström från hushållningssällskapet tog upp att bristen på foder är den springande punkten att jobba med.

– Just nu är betena slut och vi utfordrar med vinterfoder. Vad kan vi göra då? Bästa förslaget är att så råg i höst, sade han.

– Inventera hur mycket foder ni har, det är jättejätteviktigt. Inventera, inventera, räkna, räkna, rådde Linda Dalhberg, husdjursrådgivare på Växa.

Arne Thörn slog även ett slag för begreppet ”Bondekompis” som LRF har. Det är en medmänniska som känner till villkoren för lantbrukare och som finns till hands om någon vill prata om problem.

– Vi behöver en bondekompis allihop. Vi måste alla vara mottagliga för det, sade han.