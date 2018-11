Manifestation i Karlskrona mot våld mot kvinnor

Foto: Johan Svensson

Under söndagen hölls en manifestation för att uppmärksamma FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor.

Det bjöds på många tal och flera musikuppträden.

– Mäns våld mot kvinnor i alla dess former är ingen kvinnofråga, utan något som berör oss alla. Det är en samhällsfråga, säger Ulrika Bodin, verksamhetsansvarig för Kvinnojouren Karlskrona.

Det var en välbesökt manifestation i Trefaldighetskyrkan för att uppmärksamma FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor som infaller den 25 november.

Kvinnojouren Karlskrona, Zonta Karlskrona/Ronneby och Svenska kyrkan i Karlskrona arrangerade manifestationen. Sandgrenska mansökrens dubellkvartett framförde flera sånger och Blanka Nizic bjöd på solosång. Försvarsmaktens jämställdhetsutvecklare Totte Ekdahl höll tal.

– Jag är jätteglad att så många kom, man blir varm i hjärtat över de engagemang och medmänsklighet som finns i denna mycket viktiga fråga. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhälls- och folkhälsoproblem. Vi måste tillsammans bryta denna kedja så våldet minskar, säger Ulrika Bodin.

Du pratade mycket om barnen i ditt tal. Hur blir barnen drabbade?

– Mäns våld drabbar inte bara kvinnor. Det drabbar också barn. Det är viktigt att man belyser det, alla måste visa omtanke för dessa våldsutsatta barn som både bevittnar och blir utsatta för våld, säger Ulrika Bodin.

Under 2017 fick Kvinnojouren i Karlskrona samtal från 365 kvinnor, 12 män och tre transpersoner. Personligt besök var från 255 kvinnor, två män, en transperson. Via e-post eller sociala medier fick Kvinnojouren in 112 meddelade från kvinnor och 15 från män.

– I år är den statistiken något liknande, vi får in väldigt många samtal från personer som behöver hjälp eller stöd, säger Ulrika Bodin.

Under dagens manifestation var det flera personer som fått hjälp av Kvinnojouren som var på plats.

– Det berör mig väldigt mycket att se självständiga och starka kvinnor som lämnat våldet bakom sig, säger Ulrika Bodin.

– Kvinnojouren Karlskrona stöttar och skyddar, förebygger och påverkar varje dag och finns här för alla som utsatts för våld, oavsett om du blev utsatt igår, förra året eller för 35 år sedan. Vi finns här och vi fortsätter vårt livräddande arbete varje dag, sa Ulrika Bodin, i sitt inledande tal.