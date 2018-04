Mer snö - men snart kommer värmen!

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Ett snöområde är på väg in över Blekinge, men i morgon onsdag kommer både sol och värme till länet.

Den meteorologiska våren har redan kommit till Blekinge, enligt Erik Rindeskär meteorolog på Foreca. Rent teoretiskt är definitionen av vår en dygnsmedeltemperatur på över 0 grader sju dagar i sträck, vilket har uppmätts i Blekinge under påsken. Trots en kall morgon kommer graderna att stiga under dagen och blötsnön kommer att övergå till regn under dagen.

– Det kan bli blaskigt på vägarna och snön kommer bara lägga sig i terrängen. Det kan bli upp mot 5 centimeter snö, men det smälter fort, säger Erik Rindeskär.

På onsdag väntas nämligen en varmfront dra in över länet.

– Blekinge är ett av få områden som kommer att få ganska soligt, framförallt vid kusten, och temperaturen stiger upp till tvåsiffrigt. Det kan bli en temperatur på cirka 10 grader en bit in från kusten.

Under torsdagen sjunker temperaturen något, det kan bli växlande molnighet och någon enstaka skur. Fredagen blir en solig, men blåsig dag, med friska till hårda vindar.

– Under helgen får man tillbaka den varmare luften igen, även om det kan bli hyfsat molnigt. Men det finns chans till en temperatur upp mot 10 grader igen, säger Erik Rindeskär.