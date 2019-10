Misstänkt stenkastare har släppts på fri fot

Foto: Joel Petersson

Den man som misstänks för att ha kastat sten på polishuset i Karlskrona och uppträtt hotfullt mot en polispatrull har nu släppts. Han är däremot fortfarande misstänkt för brott.

Det var sent i måndags kväll som mannen, som är i 30-årsåldern, ska ha krossat flera fönster på polisstationen i Karlskrona med sten. Han flydde därefter från platsen och ska sedan ha uppträtt så hotfullt mot en polispatrull att de kände sig tvungna att skjuta varningsskott.

Mannen greps i en bostad under natten till tisdag och anhölls senare misstänkt för skadegörelse och försök till grov misshandel. Under tisdagen hölls förhör med mannen, som släpptes på fri fot under eftermiddagen.

– Han är fortfarande misstänkt för brott, men jag ansåg att det inte längre fanns skäl för att hålla honom frihetsberövad, säger kammaråklagare Stina Brindmark, som leder förundersökningen.

Mannen har erkänt skadegörelse och sagt att han hållit några stenar i handen, men inte kastat dem mot polisen. Brottsrubriceringen försök till grov misshandel har därför ändrats till grovt hot mot tjänsteman. Mannen nekar till det brottet.

Förundersökningen har stött på oväntade tekniska problem då delar av Åklagarmyndighetens datasystem ligger nere i hela landet sedan i måndags.

– Jag har inte kunnat läsa förhöret med den misstänkte på grund av att datasystemet ligger nere, men jag har fått en dragning av förhörsledaren och baserat mina beslut på det, säger Stina Brindmark.

Hon beräknar att förundersökningen snart ska vara färdig.

– Det lär inte dröja så länge innan detta är klart och vi kan gå vidare med ärendet, säger Stina Brindmark.

Enligt tidigare uppgifter från polisen till Sydöstran är mannen känd av polisen sedan tidigare, men inte för någon liknande händelse.