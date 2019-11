Molly Sandén spelar i Karlskrona

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Molly Sandén ger sig ut på Sverigeturné med sin nya föreställning. Ett av stoppen blir i Karlskrona.

”Molly Sandén - Stark, svag och allting däremellan” heter den föreställning som popstjärnan nu ger sig ut i Sverige med. Hon kommer att spela i 19 städer och den 1 april kommer turen till Karlskrona och Konserthusteatern. Den 2 april spelar hon i Kalmar. Biljetterna släpps i dag.

Molly Sandén har blivit något av en popdrottning och är just nu Sveriges mest streamade kvinnliga artist.

– Molly sprider så enormt mycket kärlek. Även om du står i ett publikhav med flera tusen personer känns det alltid som att hon sjunger bara till dig. När Molly klev upp på scenen under vår festival "Queens of Pop" var det som att hela världen höll andan under 60 minuter, säger Malin Törnquist på Paraply produktion.

Molly Sandén kommer att spela avskalade versioner av hits som Sand, Rosa himmel och Det bästa kanske inte hänt än, allt med uppbackning från en ensemble bestående av David Larsson (vocoder, flygel, gitarr), Povel Olsson (slagverk) och Linnea Olsson (cello och bas).