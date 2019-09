När förlagsjättarna nobbade startade hon eget

Foto: Mattias Mattisson

Vad gör man när de stora bokförlagen inte tänder på poesi? Jo, man startar ett eget bokförlag. Det är just vad Joanna Svensson Josefsson, bördig från Polen och Hasslö, gjort. Hon är aktuell med en ny bok och en serie föreläsningar där hon ger andra dyslektiker modet att skriva så det hörs! Hon kan också berätta om de många priser hon fått vid festivaler ute i stora världen.

BLEKINGE

Att vara ny författare i dag är inte lätt. De stora bokförlagen äger marknaden och om du inte ges ut av någon av bokjättarna så blir dina alster inte sålda i traditionella bokhandlar heller. Många författare får se sig om efter alternativa utgivningsmodeller, många betalar tryckningen själva.

– När jag förstod att det var snart när omöjligt att få ett svenskt förlagskontrakt för min poesi så bestämde jag och min man, Per Josefsson, oss för att starta bokförlaget Ultima Tempus Novum, berättar Joanna Svensson.

I handen håller hon den engelska upplagan av poesisamlingen ”The seven colors of my life”.

– Ett amerikanskt förlag, Rose Books, som finns i både New York och London, ger ut boken på engelska. Men de trycker inte svenska böcker, språket är för ”litet” och svenska förlag har inte velat ge ut den. Jag har skickat till många men det vanliga svaret är ”det är inte vad vi söker”.

Fortfarande jobbar hon på att få de tidigare böckerna, Medaljongens hemlighet och Nyckel till himlen, översatta till engelska. De utspelar sig bland annat på Hasslö och i Karlskrona.

– Sedan vi träffades så har det hänt väldigt mycket, säger Joanna Svensson Josefsson sprudlande.

Hon berättar att hennes böcker och poesi uppmärksammats på flera bok- och litteraturfestivaler runt om i världen. Den 28 september ska hon få ta emot ett förstapris i prosa vid en världstävling, Poetry Championship, i Bukarest där hon representerar Sverige. Tidigare har hon fått priser vid festivaler i bland annat Kenya, Krim och Indien.

– Jag är känd ute i världen, men kan ändå inte få ett svenskt förlag att ge ut mina böcker på svenska, suckar hon.

Joanna och Per befinner sig i Karlskrona för att föreläsa om dyslexi. Även om de numera bor i skånska Skurup så passar de på att besöka Blekinge så ofta de kan.

– Dyslexiveckan infaller under den andra veckan i oktober och jag kommer att ge flera föreläsningar, bland annat på Jämjö skola och i stadsbiblioteket i Karlskrona, berättar Joanna. När hon var barn kunde man inte mycket om dyslexi och hennes lärare tyckte nästan synd om henne, eftersom hon älskade att skriva.

– En lärare sa att hon önskade att hon kunnat sätta betyg bara på innehållet, inte stavningen.

I dag är kunskapen om dyslexi större, men det är fortfarande tufft för den som har dyslexi och inte minst om denna person vill ha ett skrivande yrke.

– Jag hoppas att kunna visa styrkorna hos den som har dyslexi, det är därför jag har satt rubriken ”Framgångsrik tack vare dyslexi” på mina föreläsningar, berättar Joanna Svensson.

Sydöstran har tidigare skrivit om den Polenfödda författarinnan och hennes händelserika liv, som på många sätt är kopplat till Europas historia under 1900-talet.

Hon är född och uppvuxen i Polens huvudstad Warszawa, men gifte sig tidigt med en man från Hasslö. De fick två barn och båda bor kvar i Blekinge. Efter skilsmässan reste hon runt i Europa och efter ett andra äktenskap bodde hon en längre period i Tyskland. Tiden där blev känslosam, bland annat eftersom hennes farmor skickades av nazisterna till koncentrationslägret Auschwitz under andra världskriget.

Joanna håller just nu på med två nya böcker och en novellsamling.