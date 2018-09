Nazistplan i Karlskrona förklaras som fornlämning

Foto: Mattias Mattisson

Det tyska stridsflygplanet Arado Ar 196-3, som ligger på havsbotten utanför Stumholmen i Karlskrona, har nu förklarats som en fornlämning. Det tillkännagav Länsstyrelsen Blekinge under onsdagen på en presskonferens.

Det är första gången någonsin i Sverige som ett flygplan fornlämningsförklaras och som den nya kulturminneslagen från 2014 tillämpas på det här sättet.

– Det är fantastiskt kul att Länsstyrelsen Blekinge är först ut med att tillämpa den nya lagen, som ger oss denna möjlighet. Det känns också särskilt roligt och viktigt med tanken på planets koppling till Karlskrona och världsarvet här, säger landshövding Sten Nordin.

Enligt länsstyrelsen är det frågan om ett nytt sätt att se på fornlämningar och kulturmiljö.

– När man talar om fornminnen i Blekinge går tankarna kanske först till hällristningar och guldgubbar i Vång. Nu breddar vi det begreppet, säger Sten Nordin.

Foto: Mattias Mattisson

Arado Ar 196-3 var ett tyskt enmotorigt sjöflygplan som användes av Luftwaffe och Kriegsmarine i Nazityskland under andra världskriget. Under en flygning 1943 kom planet in över svenskt luftrum och tvingades ned.

Planet kvarhölls i Sverige och såldes 1945 till ett företag med kopplingar till den brittiska och norska underrättelsetjänsten. Efter krigets slut såldes planet igen och 1946 hamnade det i Karlskrona.

Den 19 april 1947, då Arado användes för målflygning vid en av svenska marinens strålkastarövningar, kraschade planet och gick till botten öster om Lindholmen i Karlskrona. Planet ligger nu upp och ned på 13 meters djup.

– Det här är en årsring i Karlskronas försvarshistoria och kopplad till världsarvet, och därtill en mycket fängslande historia. Beslutet är viktigt för att det tar upp en del av vår historia som vi inte får glömma. Det är inte så långt borta i tid, men är ändå ganska okänd för många, säger Petra Stråkendal, marinarkeolog vid Länsstyrelsen Blekinge.

Foto: Mattias Mattisson

Den nya kulturminneslagen från 2014 sätter år 1850 som gräns för att besluta om en lämning som fornlämning. Länsstyrelsen har dock rätt att besluta om fornlämningsförklaring av yngre lämningar ifall de i övrigt uppfyller kriterierna. Och det är det som Länsstyrelsen Blekinge nu har gjort i fallet med Arado Ar 196-3.

– Den särskilda kopplingen till Karlskrona och planets unika historia ger oss särskilda skäl att besluta om en fornlämning, säger Petra Stråkendal.

Flygplanet får nu ett omedelbart skydd och får inte störas. Det kommer dock även i fortsättningen vara tillåtet att dyka på och fotografera vraket.