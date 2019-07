Efter tokvärmen – nu kommer lågtrycket

Foto: Johan Nilsson/TT

Helgen bjöd på sol och sommarvärme i övermått. Men under veckan som kommer väntas bistrare tider, med regn och kallare väder än normalt.

Redan under tisdagen ska vädret försämras en del.

– Det blir ingen höjdare, säger Erik Rindeskär, metereolog på Foreca.

Visserligen ska morgondagen inledas med sol, men sedan förväntas molnen tätna och det ska bli mulet. Enstaka regnskurar kan förekomma i norra Blekinge och temperaturen går ned till 16-17 grader.

Onsdagen och torsdagen fortsätter med växlande molnighet och måttliga friska vindar, medan temperaturen håller sig runt 17-18 grader.

– Veckoslutet ser ut att bli något intressantare. Det blir betydligt kallare till helgen, säger Erik Rindeskär.

Men redan på torsdag kvällen vid klockan 20 förväntas det komma duggregn varvat med regnskurar.

– Sedan på fredagsmorgonen drar det igång i hela Blekinge och det kan komma 5-10 millimeter regn.

I nuläget ser det ut som temperaturen under veckoslutet går ned till 15-16 grader. Lördagen ska bli mulen, med lättare regn och småblåst. Nederbörden ska sedan öka något ytterligare under söndagen. Under veckans sista dag förväntas nämligen fler regnskurar och molnighet.