Nu lurar tjuven om hörnet

Foto: Anders Wiklund/TT

I nästa vecka är det höstlov – och då ökar också risken att få ett högst ovälkommet ”hembesök”, av tjuvar.

Under den mörka delen av året ökar bostadsinbrotten, och särskilt utsatt, visar återkommande statistik, är november. Och efter att ha detaljgranskat de senaste båda årens novemberstatistik slår nu försäkringsbolaget Folksam fast att det framför allt är under höstlovet, som ju varierar lite i tid över landet, de allra flesta inbrotten sker.

Den främsta orsaken är förstås att många passar på att resa bort under den veckan – och att detta på olika sätt också lätt kan konstateras, i form av t ex nedsläckta hus, tomma garageuppfarter, orörd post i brevlådan etc.

Den vanligaste inbrottsvägen är antingen via ett fönster, eller via balkong- och altandörrar. Hela 90 procent av alla inbrott sker den vägen, uppger skadeförebyggaren Erik Arvidsson på Folksam.

Därför, menar han, är det ytterst viktigt med godkända lås, och brytskydd.

I övrigt är råden desamma; bra larm, bra utebelysning, rörelsedetektorer, stöldmärkning – och, förstås, grannsamverkan.

Det som stjäls mest är kontanter och smycken, i synnerhet om det handlar om kringresande ligor. Lokala förmågor stjäl ofta också sådant som datorer, alkohol och annat som snabbt kan omsättas i pengar, för narkotikainköp.