Nu startar försäljningen av BoKlok-lägenheter

Foto: Pressbild

Snart börjar försäljningen av 40 nya lägenheter i Karlskrona – på måndag kan man anmäla sitt intresse.

Den 8 april drar försäljningen igång av totalt 40 nya BoKlok-lägenheter vid Blå Port i Karlskrona.

Markarbetet är gjort och projektet är i full gång ”på berget” intill Österleden på väg in mot Trossö.

Försäljningen går till som så att att nyfikna och intresserade kan lämna in sin turordningsanmälan på First Hotel Statt på Trossö under måndagseftermiddagen klockan 16.30.

Ett par timmar senare drar man sedan en turordningslista – den bestämmer vem som får välja lägenhet först. Beräknad inflytt är våren 2020.

– Kunderna får möjlighet att välja en bostad som passar just dem, på ett rättvist sätt. Att utesluta budgivning i processen gör också att slutpriset aldrig blir mer än man förväntat sig och det tycker vi är viktigt, säger Simon Wedeborg, projektledare på BoKlok.

Sedan tidigare har man byggt 55 stycken BoKlok-lägenheter i samma område, där flyttade de boende in på drygt ett år sedan.

– De sålde slut nästan med en gång. Därför är vi väldigt glada att komma tillbaka med fler kloka bostäder som människor med vanliga inkomster har råd med.

– I denna etapp kan vi också erbjuda ett ännu mer hållbart boende, då lägenhetshusen kommer att ha solceller på taket. Det är något vi verkligen är stolta över, säger Simon Wedeborg.

Här nedan ser du illustrationer på hur det ska se ut.

Foto: Pressbild

Foto: Pressbild