Onda makter tog plats på scen

Foto: Jordbruket

Midvintern firades med musik och dans på kulturhuset Oden. Banden Onda makter och The Arson Project stod på scen och förgyllde aftonen med snabba riff, desperata skrik och dundrande trummor.

Likt midsommar då vi går mot mörkare tider så finns det även en midvinter där vi går mot ljusare tider, vilket även det bör firas.

På eftermiddagen söndagen den 15 december tog Jordbrukets evenemang Midvinter sin början. Lokalen släcktes ner och ljud av korpar och körer skapade hastigt en mystisk stämning. Med målade ansikten gick bandmedlemmarna i mörkret genom publiken och intog scenen. Med en plötslig inräkning tändes de röda lamporna och Onda makter började sin oförglömliga konsert.

De nordiska länderna har en lång historia och tradition av att utöva denna mystiska och konservativa genre, black metal, som Onda makter spelar. Varför just de nordiska länderna har anammat denna genre är ännu inte helt klart, kanske är det vintermörkret som tar fram detta ur oss?

Det andra och sista bandet som spelade under kvällen var Malmöbandet The Arson Project. Kulturhuset Oden och The Arson Project har lite av en historia tillsammans, detta kan man se på den fascinerande affischväggen där deras namn klär flertalet affischer.

Det var åtta år sedan The Arson Project stod på Odens scen senast och givmilt delade med sig av sina maskingevärsliknande rytmer och bestämd lyrik. Jag var där den gången för åtta år sedan, och jag var lika hänförd då som nu.

– Genrer som dessa får oftast inte lika mycket uppmärksamhet och det gör att det sällan görs spelningar för just band som dessa. Jag har sett The Arson Project förut och det är alltid ett lika stort nöje, säger 27-årige Rasmus Åkesson som stod i publiken denna söndagskväll.