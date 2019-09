P-skyltning blir digital – infartsleden stängs av

Foto: Maths Olsson

Nu vill kommunen guida bilisterna i realtid – var och hur många p-platser som finns tillgängliga, redan på infartsleden på väg in mot stan.

Nästa vecka inleds arbetet med att sätta upp de första digitala skyltarna vilket gör att Österleden stängs av under ett antal timmar.

Sydöstran har tidigare berättat om kommunens satsning som ska göra det lättare för bilisterna att hitta lediga parkeringsplatser på Trossö.

Med hjälp att digitala skyltar ska trafikanterna kunna se hur många p-platser som finns i respektive zon – samt att visa hur många p-platser som står tommma i de olika parkeringshusen.

Nästa vecka, på tisdagskvällen den 1 oktober, börjar man arbetet med att sätta upp det nya digitala skyltarna på infartsleden in mot centrala Karlskrona. Detta gör att man stänger av Österleden från klockan 21.30 under tisdagen under tre timmar. Trafiken kommer att ledas om via Blåport – undantaget fordon högre än 3,20 meter samt räddningstjänst som kommer att släppas fram.

”Redan efter avfarten från E 22, vid rondellen i Vedeby, kommer man då att kunna se hur många p-platser som är lediga i röd zon, samt i parkeringshus inne på Trossö. Samma information kommer man att få på skyltar över infartsleden vid Max”, skriver Karlskrona kommun i ett pressmeddelande.

Målet är att ha hela det digitala p-systemet igång innan jul.

– Vi vill leda bilisterna rätt så att de slipper snurra runt och leta efter parkering. Vi hoppas även att detta ska få slut på snacket om att det inte finns parkeringar, har Johan Lindh, trafikingenjör på Karlskrona kommun, tidigare sagt till Sydöstran.