PFAS i Karlskronas dricksvatten

Efter PFAS-skandalen i Kallinge 2013 har Karlskrona kommun tagit vattenprover vid två tillfällen på dricksvattnet – och det visar på att den giftiga kemikalien finns i samtliga kommunens vattenverk.

Det är P4 Blekinge som berättar att kommunen nu tagit flera prover i efterdyningarna av PFAS-skandalen i Kallinge som kom fram i december 2013.

Resultatet?

Den giftiga PFAS-kemikalien finns i samtliga av kommunens vattenverk – och mest är det i Strömsberg vars dricksvatten innehåller 62 nanogram PFAS per liter – EU:s gränsvärde ligger på 90 nanogram, men just nu diskuterar man på att sänka det gränsvärdet till cirka tio nanogram per liter.

– Blir det en sanning så får vi agera och sätta in en rening, säger Ola Gren, va-chef i Karlskrona, till P4 Blekinge.

Just Strömsberg ska stänga ner sitt vattenverk nästa år – och det beror på två saker, vattenverket är olönsamt, men, det har också högst PFAS-värde i kommunen.

– Vi är inte tvungna att stänga på grund av PFAS eftersom det ligger under gränsvärdet på 90 nanogram per liter. Men det blir en liten finess att vi blir av med det här vattnet, säger Ola Gren vidare till radion.

Enligt Livsmedelsverkets toxikolog Emma Hallin-Ankarberg kan PFAS-halterna bero på flera saker.

– PFAS har använts vitt och brett och därför kan det läcka från vissa industrier, deponier och sopstationer. Den vanliga brandkåren kan ha åkt ut och släckt en brand för länge sen som läcker, säger hon till P4 Blekinge.