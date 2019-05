Polisens omdöme: En ovanligt lugn helg i Karlskrona

Foto: Johan Nilsson/TT

En fyllerist, ett anmält inbrott och en anhållen misstänkt för grov misshandel. Det är allt vad polisen i Karlskrona har att rapportera för helgen.

Polisen i Karlskrona rapporterar att den gångna helgen har varit ovanligt lugn, med få ingripanden och rapporterade brott.

– Det finns inte ett spår av att det har varit lönehelg, säger Peter Andersson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Karlskrona.

Bedömningen är att det totalt sett har varit en mycket lugn helg i Karlskrona kommun för polisens del.

– Vi har åkt på lite stök och bråk under lördagsnatten, men det har inte resulterat i särskilt många anmälningar eller frihetsberövanden, säger Peter Andersson.

Endast en person har omhändertagits för fylleri under natten mellan lördag och söndag. Det skiljer sig från hur det tidigare har sett ut.

– Utelivet har förändrats drastiskt och det påverkar vårt arbete. Det var mer rörelse, stök och bråk på stan förr, när det var tre, fyra ställen som hade nattöppet, säger Peter Andersson.

En man har dock gripits misstänkt för att ha misshandlat en kvinna i en lägenhet i Karlskrona under natten till söndag. Mannen, som är i 45-årsåldern, greps och anhölls senare misstänkt för grov misshandel och grovt olaga hot. Kvinnan fick föras till sjukhus med ambulans.

En familj som varit bortrest har i helgen anmält att någon, medan de har varit borta, har tagit sig in i bostaden och stulit en större mängd vin och sprit. Tjuven eller tjuvarna ska ha tagit sig in i lägenheten via en byggnadsställning på utsidan av huset.