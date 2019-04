Pop up-satsning tillbaka i sommar

Foto: Hanna Franzen

Nu är det klart att pop up-serveringen på Fisktorget kommer tillbaka i sommar.

Paraply produktions och Restaurang Skeppsgossens satsning på en restaurang med scen på Fisktorget i Karlskrona förra sommaren blev lyckad, men bolagen har varit osäkra på om de ska driva verksamheten vidare under 2019.

Nu skriver Paraply pop up på sin Facebooksida att serveringen öppnar igen i sommar.

Från och med måndagen den 17 juni kommer den att vara öppen sju dagar i veckan hela sommaren.

”Alla ni som besökte oss förra sommaren kommer självklart att känna igen er, men vi kommer även att presentera en hel rad nyheter framöver”, skriver man i Facebookinlägget.

Som Sydöstran skrev förra veckan har man ansökt om serveringstillstånd även under samma period, juni–september, under 2020. Serveringstiden är mellan 11.00 och 22.00 med förlängda öppettider under Skärgårdsfesten.