Rekordmånga sommarjobb i Blekinge

Foto: Claudio Bresciani/TT

Antalet lediga sommarjobb ökar i Blekinge

I januari fanns det 3224 lediga feriejobb i hela länet – vilket är 435 fler jämfört med för ett år sedan.

Det visar siffror från Arbetsförmedlingen.

– Många branscher söker personal just nu och under sommaren har du chansen att få in en fot i en bransch som kanske just du är intresserad av. Håll ögonen öppna, för redan nu kommer sommarjobben ut. Sociala medier, företagens hemsidor, jobbmässor kontakter – kolla alla tänkbara kanaler för att inte missa en jobbmöjlighet, säger Priya Eklund, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

Fortfarande är hälso- och sjukvård, samt omsorgstjänster vanligast förekommande.

Drygt hälften av alla lediga anmälda platser är inom dessa områden. I år är det dock även många andra arbetsgivare som är tidiga med sina rekryteringar inför sommaren. Industrin, hotell- och restaurang, kriminalvården och lager är några exempel där det redan nu i februari finns gott om lediga sommarjobb att söka.