”Så mycket bättre”-profil klar för Hasslöfestivalen

Foto: Hanna Franzen

Linnea Henriksson är klar för jubileumsuppsättningen av Hasslöfestivalen nästa år. Hon får också sällskap av Sinn Fenn och Jolly Maith Craic.

Sommarens 20-årsjubileum äger rum den 11-13 juli. På torsdagen släpptes de första akterna och på listan finns Linnea Henriksson, som just nu gör succé i “Så mycket bättre” på TV4, samt Sinn Fenn och Jolly Maith Craic, som båda återförenas för exklusiva konserter i samband med jubileumsåret.

Linnea Henriksson gästade senaste Blekinge 2017, då hon uppträdde på Skärgårdsfesten i Karlskrona.

– Vi är otroligt inspirerade av att jobba med 20-årsjubileet. Som vanligt kommer vi utveckla festivalen på flera plan, men även bjuda på en perfekt blandning mellan de mest aktuella artisterna och kära återkomster, säger Malin Törnquist på Paraply produktion, som arrangerar Hasslöfestivalen, i ett pressmeddelande.

Hasslöfestivalen har arrangerats sedan sommaren 2000. Från början var det tänkt att det bara skulle bli en enda konsertkväll, men till sommaren har det alltså blivit hela 20 festivaler.

Genom åren har festivalen lockat tusentals besökare. Artister som Ulf Lundell, Thåström, First Aid Kit, Per Gessle, Hoola Bandoola Band, Lena PH, The Sounds, Magnus Uggla, Amanda Jenssen, Mikael Wiehe, Hardcore Superstar, Loreen, Kapten Röd, Nationalteatern, Pugh Rogefeldt, Cookies n Beans, Hoffmaestro, Eldkvarn, September, Mikael Rickfors, internationella superakter som Status Quo, Europe och Kim Larsen har stått på scenen genom åren.