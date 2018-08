Så ska sexbrott stoppas – "Mer belysning”

Under 2017 var Skärgårdsfesten i Karlskrona den festival i Blekinge som fick in flest anmälningar om sexuellt ofredande.

Nu har flera aktörer samverkat för att skapa en tryggare festival.

– Vi har gjort flera säkerhetsåtgärder inför årets festival. Vi kommer ha 15 trygghetsvärdar som går runt på området, samt ordningsvakter som vanligt. Sedan kommer vi ha mer belysning där det är mörkt, säger Jeanette Olsson, festivalgeneral för Live Green som arrangeras i Hoglands park.

Under 2017 fick polisen in 14 anmälningar om sexuella ofredande under skärgårdsfesten i Karlskrona. Det var den festival som fick in flest anmälningar om sexuella ofredande av alla festivaler i Blekinge förra året.

– Paraply har runt 50 trygghetsvärdar som går runt under festivalen, säger Börje Dovstad (L), ordförande för Lokala BRÅ i Karlskrona.

De som jobbar under Skärgårdsfesten har fått en utbildning av polisen kring trygghet och säkerhet.

– Runt 400 personer är utbildade, säger Börje Dovstad.

– Vi har under veckan träffat polisen och det var en bra utbildning. Vi fick bland annat veta hur en person reagera när den blivit utsatt för ett sexuellt ofredande, säger Jeanette Olsson.

Karlskrona kommun jobbar aktivt för att öka säkerheten kring Skärgårdsfesten.

– Det är många som är inblandade i frågan. Det handlar om alkoholhandläggare, fältgruppen, flera förvaltningar och säkerhetsavdelningen som några exempel, säger Börje Dovstad.

– Sedan måste alla som besöker festivalen ta sitt ansvar. Ser man något ska man prata med trygghetsvärdarna eller ordningsvakterna, säger Börje Dovstad.

Som Sydöstran berättade i maj har säkerhetsavdelningen och drift– serviceförvaltningen kollat på olika hinder för att spärra av vissa områden – efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm.

– På vissa platser finns flaggstänger uppsatta som hindrar trafiken under Skärgårdsfesten, säger Börje Dovstad.