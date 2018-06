Sex lokala bland klara för Hasslöfestivalen

Foto: Mattias Mattisson

Sex lokala akter blev i dag klara för sommarens Hasslöfestivalen.

Hasslöfestivalen den 12-14 juli har ett mycket start startfält under årets upplaga, bland andra kommer Wilmer X, Europe, Docenterna, Ebbot Lundberg (frontman i Soundtrack Of Our Lives), Lena Philipsson, Nationalteaterna, Louise Hoffsten och Kapten Röd för att nämna några.

Men det ska såklart backas upp av lite lokala band också – i dag blev sex akter klara, samtliga hämtade från Hasslö Musikförening. Och mixen är total, stilarna varierar från 60- och 70-talspop till hårdrock och blues.

Ett av banden som kliver upp på scenen är Selmas Broskband, ett smått legendariskt band som spelat på alla Hasslöfestivaler sedan år 2000.

Övriga band som kommer att lira på festivalens parkscen är; Post Residence Club, Kräk, Martin, Merrick and Me, Complex Machinery och Återvunnet Material.