Skärgårdsfesten invigd med mat och fart

Foto: Hanna Franzen

Med kroppkakekalas, stadslopp, matmarknad, världens snabbaste allsång och dans till Barbados invigdes Skärgårdsfesten officiellt under torsdagskvällen.

Som vanligt var många sugna på kroppkakor och kön slingrade sig lång när de började serveras på Stortorget vid femtiden. Totalt uppskattades det säljas uppemot 1 500 kroppkakor. Först i kön var Tony och Malin Neuendorff med barnen Leila, Jack, Nova och MimmiLi.

– Jag tog allting på och det var supergott, säger MimmiLi.

Men det var inte bara den traditionella blekingska rätten som lockade utan många drogs också till matmarknaden Italian Village som är tillbaka på Fisktorget i dagarna, med allt från pasta och pizza till korvar och ostar.

Från scenen på Stortorget hölls årets invigningstal av Rikard Jönsson som är Karlskrona kommunfullmäktiges ordförande. Förutom att lovorda Karlskrona och Skärgårdsfesten berättade han om att festivalens tema i år är psykisk ohälsa.

– Vi vill synliggöra och hjälpa de som lider av psykisk ohälsa. Vi ska också lyfta fram vardagshjältar som hjälper andra på något sätt.

I stället för en traditionell bandklippning uppmanade han publiken att krama varandra – och därefter var festen invigd.

Efter att Karlskrona stadslopp avgjorts, för femte året i rad, bjöds det på underhållning på Stortorget när det bland annat återigen var dags för ”Världens snabbaste allsång” under ledning av Nic Schröder. Under en timmes tid bjöds det på inte mindre än 40 låtar, med allt från Springsteens ”Dancing in the dark” till ”Herr Gurka”.

Kvällen avslutades med dans till Barbados.