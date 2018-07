Sent i söndags kväll kom en man in på ett av Trossöhotellen och bad om ett rum över natten. Han hade inget kontokort tillgängligt, men däremot id-handlingar, varför han fick ett rum. Förmiddagen därpå upptäcktes det emellertid att han avvikit under morgonen, utan att göra rätt för sig. Notan var på 1 360 kronor. Bedrägeriet är nu polisanmält, och mannen i fråga är väl känd för annan brottslighet, i ett grannlän.