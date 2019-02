Snö och halka – så blir vädret under helgen

Foto: Gunnel Persson

Ett nytt snöfall är på väg in över Blekinge under lördagen. Det finns också risk för halka under helgen.

– Vi har haft lite snö som berört Blekinge under fredagen, men det är på väg bort nu. Nästa snöfallsområde beräknas komma in över länet någon gång under lördag morgon eller förmiddag, säger Ian Engblom, meteorolog på väderprognosföretaget Foreca.

Snöfallet ska hålla i sig under större delen av lördagen och det kan komma omkring fem centimeter snö i länet, lokalt ännu mer.

– Först under natten mot söndag drar lågtrycket bort, säger Ian Engblom.

Under lördagen kommer temperaturen att ligga runt nollan, så det finns risk för regninslag på sina håll. Tidigt på lördagen beräknas vägtemperaturerna också ligga runt noll grader.

– Det kan alltså bli halt om det inledningsvis fryser på. Senare under lördagen går vägtemperaturerna upp igen. Natten mot söndag, efter snöfallet, kan det frysa på igen. Det finns flera källor till halka under helgen.

Kallare luft väntas under söndagen och temperaturen kan hamna kring 2–3 minusgrader, i värsta fall minus fem till minus tio grader på sina håll.

– Den värsta kylan försvinner under natten mot måndag och temperaturen går upp till nollan igen, säger Ian Engblom.

I samband med helgens snöfall kommer det att vara blåsigt med nordostliga vindar, måttligt till tidvis friskt under lördag förmiddag.

– Det kan förvärra sikten och trafiksituation. Det bör man tänka på, säger Ian Engblom.