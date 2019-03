Stopp i tågtrafiken – störningar i Blekinge

Foto: Charlotta Ottinger

Det råder fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund, vilket påverkar tågtrafiken även i Blekinge. Vissa avgångar ersätts med bussar.

Det råder just nu stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund, vilket också påverkar tågtrafiken i Blekinge. Alla tåg har varit inställda på sträckan Malmö–Lund under natten till torsdag och vissa avgångar kan ställas in också på längre sträckor.

Tågtrafiken väntas återupptas klockan 9 på torsdagsmorgonen.

Nattens felsökning har medfört att man lokaliserat felet och reparation pågår. Orsaken är ett kabelfel som genererar ett omfattande signalfel.

Trafikverket meddelar på sin hemsida att det är svårt att få tag på tillräckligt många bussar som ersättning för inställda tåg. Resenärerna uppmanas om möjligt välj andra resealternativ.